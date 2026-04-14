Ein Streit um eine Zigarette eskaliert: Eine 29-Jährige steht vor Gericht, weil sie einen Teenager in Göppingen mit Benzin übergossen und ein Feuerzeug gezückt haben soll.
14.04.2026 - 13:33 Uhr
Eine 29-Jährige steht vor dem Ulmer Landgericht, weil sie einen Teenager im Streit mit Benzin übergossen haben soll und mit einem Feuerzeug anzünden wollte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor. Die Frau habe billigend den Tod oder zumindest erhebliche Schmerzen des Opfers in Kauf genommen, so die Anklagebehörde zu Prozessbeginn. Sie geht wegen einer psychischen Erkrankung von Schuldunfähigkeit aus. In dem Prozess geht es um die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.