Zwei junge Männer sind in der Kirchheimer Max-Eyth-Straße miteinander in Streit geraten – mit schlimmen Folgen.

Reporterin: Simone Weiß (swe)

Schwere Verletzungen hat ein Mann laut Polizei bei einer Auseinandersetzung am späten Samstagnachmittag in der Kirchheimer Max-Eyth-Straße erlitten. Ersten Ermittlungen nach gerieten gegen 17.45 Uhr zwei polizeibekannte Männer im Alter von 20 und 22 Jahren in einem Park bei der Marienkirche in Streit. Zunächst wurde die Auseinandersetzung wohl verbal geführt, doch dann sei die Situation eskaliert.

 

Die Kontrahenten gingen vermutlich körperlich aufeinander los. Der Jüngere habe dem 22-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt und sei zunächst geflüchtet. Er habe aber kurze Zeit später von Kräften des Polizeireviers Kirchheim vorläufig festgenommen werden können. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden, so die Polizei. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung übernommen.