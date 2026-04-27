Zwei junge Männer sind in der Kirchheimer Max-Eyth-Straße miteinander in Streit geraten – mit schlimmen Folgen.
27.04.2026 - 14:17 Uhr
Schwere Verletzungen hat ein Mann laut Polizei bei einer Auseinandersetzung am späten Samstagnachmittag in der Kirchheimer Max-Eyth-Straße erlitten. Ersten Ermittlungen nach gerieten gegen 17.45 Uhr zwei polizeibekannte Männer im Alter von 20 und 22 Jahren in einem Park bei der Marienkirche in Streit. Zunächst wurde die Auseinandersetzung wohl verbal geführt, doch dann sei die Situation eskaliert.