Die Kontrahenten gingen vermutlich körperlich aufeinander los. Der Jüngere habe dem 22-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt und sei zunächst geflüchtet. Er habe aber kurze Zeit später von Kräften des Polizeireviers Kirchheim vorläufig festgenommen werden können. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden, so die Polizei. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung übernommen.