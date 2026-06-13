Ein 44-Jähriger hat am Freitag in Kirchheim unter Teck im Streit mit seiner Ex-Partnerin einen Schuss in der Wohnung abgegeben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Digital Desk: Jonathan Rebmann (reb)

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Freitag in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) im Ortsteil Ötlingen während einer Auseinandersetzung mit seiner 46-jährigen Ex-Partnerin einen Schuss aus einer Pistole auf Einrichtungsgegenstände abgegeben. Gegen 12.40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wie die Polizei mitteilt.

 

Schütze wählt selbst den Notruf

Der Mann, der Jäger und Sportschütze ist, hatte den Notruf selbst gewählt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte er sich kooperativ und wurde ohne Widerstand in Gewahrsam genommen. Die 46-Jährige erlitt durch die Lautstärke des Schusses leichte Verletzungen, benötigte aber keine ärztliche Behandlung.

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Die hinzugezogene Waffenbehörde stellte mehrere erlaubnispflichtige Waffen aus dem Haushalt sicher. Ob der Mann über die erforderlichen Waffenbesitzkarten verfügt, wird nun geprüft. Der 44-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Er muss mit Strafanzeigen rechnen.