Ein 44-Jähriger hat am Freitag in Kirchheim unter Teck im Streit mit seiner Ex-Partnerin einen Schuss in der Wohnung abgegeben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Jonathan Rebmann 13.06.2026 - 12:24 Uhr

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Freitag in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) im Ortsteil Ötlingen während einer Auseinandersetzung mit seiner 46-jährigen Ex-Partnerin einen Schuss aus einer Pistole auf Einrichtungsgegenstände abgegeben. Gegen 12.40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wie die Polizei mitteilt.