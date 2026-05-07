Eine 19-jährige Autofahrerin gerät mit einem anderen Autofahrer in der Gerlinger Straße aneinander. Als ihr Beifahrer sich einmischt, eskaliert der Streit.

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am späten Mittwochabend eskaliert. Laut Polizei kamen sich an einer Engstelle in der Gerlinger Straße in Leonberg gegen 23.20 Uhr ein 25 Jahre alter VW-Fahrer und eine 19-jährige VW-Fahrerin entgegen. Keiner der beiden wollte warten, woraufhin der 25-Jährige aus seinem Wagen stieg und ein Streitgespräch mit der 19-Jährigen begann.

 

Als der 54 Jahre alte Mitfahrer der 19-Jährigen ausstieg und sich einmischte, entstand ein Gerangel zwischen den beiden Männern. Dann eskalierte die Situation – laut Polizei soll der 25-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dem 54-Jährigen, der am Boden lag, mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben.

Anschließend fuhr der 25-Jährige davon, konnte aber noch am selben Abend ermittelt werden. Er wurde bei der Prügelei ebenfalls leicht verletzt. Der 54-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.