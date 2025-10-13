Zwischen Porzellan und Platten gerät ein Streit in Plüderhausen völlig aus dem Ruder. Der Grund? Eine Pistole – doch es steckt mehr dahinter.
13.10.2025 - 09:24 Uhr
Zwischen alten Schallplatten und Porzellanfiguren flogen plötzlich die Fetzen. Auf dem Flohmarkt in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) geriet am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern aus dem Ruder – mit einem gefährlichen Detail: Eine Pistole soll im Spiel gewesen sein. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, dass einer der Männer eine Waffe bei sich trug.