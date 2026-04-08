Nach heftigen Auseinandersetzungen in zwei Kneipen in Sindelfingen ermittelt die Polizei gegen sieben Verdächtige. Ein 27-Jähriger sitzt inzwischen in U-Haft.

Nach heftigen Auseinandersetzungen in zwei Sindelfinger Kneipen Anfang und Mitte März, bei denen ein Mann mit einer Schusswaffe bedroht und ein weiterer Mann mit einem Messer schwer verletzt wurde, hat die Polizei Wohnungen durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Attacken fanden am 7. und 15. März statt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, befindet sich ein 27-Jähriger unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung aufgrund dieser Taten seit Ende März in Untersuchungshaft. Gegen ihn und sieben weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 57 Jahren ermittelt demnach die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei.

Mit Schusswaffe bedroht

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache waren laut Polizei am 7. März gegen 2.40 Uhr mehrere Personen in einer Gaststätte in der Ziegeleistraße in Sindelfingen in Streit geraten. Der 27-Jährige soll dabei eine Schusswaffe durchgeladen und auf einen 23-Jährigen gezielt haben. Außerdem hat er offenbar seinem Opfer mit der Pistole ins Gesicht geschlagen und ihm eine blutende Verletzung zugefügt.

Zwei weitere Personen im Alter von 22 und 37 Jahren wurden von mehreren der Tatverdächtigen geschlagen und leicht verletzt. Die insgesamt sechs Angreifer flüchteten nach der Tat aus der Gaststätte.

Mit Messer schwer verletzt

Gut eine Woche später kam es am 15. März zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Hirsauer Straße. Ein 24-Jähriger, der auch in die Tat am 7. März verwickelt gewesen sein soll, geriet dort zusammen mit einem 57-Jährigen in Streit mit zwei 29 und 31 Jahre alten Männern. Dabei soll der 24-Jährige ein Messer gezogen und damit mehrfach auf den 31-Jährigen eingestochen haben. Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzte.

In einer konzertierten Aktion führte die Polizei am 31. März alle Durchsuchungsbeschlüsse aus, ein Spezialkommando war am Einsatz beteiligt. Der 27-Jährige wurde dabei Durchsuchung angetroffen, vorläufig festgenommen und aufgrund des gegen ihn bestehenden Haftbefehls einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der Richter wies den 27-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.