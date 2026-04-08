Nach heftigen Auseinandersetzungen in zwei Kneipen in Sindelfingen ermittelt die Polizei gegen sieben Verdächtige. Ein 27-Jähriger sitzt inzwischen in U-Haft.
08.04.2026 - 15:23 Uhr
Nach heftigen Auseinandersetzungen in zwei Sindelfinger Kneipen Anfang und Mitte März, bei denen ein Mann mit einer Schusswaffe bedroht und ein weiterer Mann mit einem Messer schwer verletzt wurde, hat die Polizei Wohnungen durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Attacken fanden am 7. und 15. März statt.