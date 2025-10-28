Auf einem Parkplatz in Waiblingen geraten am Montagabend mehrere Männer aneinander. Drei von ihnen werden verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist es am Montagabend gegen 22.45 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten dort mehrere Personen aneinander, wobei drei Männer leichte Verletzungen erlitten.

 

Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, um den genauen Ablauf der Tat zu klären. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 / 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.