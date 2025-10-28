Auf einem Parkplatz in Waiblingen geraten am Montagabend mehrere Männer aneinander. Drei von ihnen werden verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Chris Lederer 28.10.2025 - 09:01 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist es am Montagabend gegen 22.45 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten dort mehrere Personen aneinander, wobei drei Männer leichte Verletzungen erlitten.