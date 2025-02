Im Straßenverkehr haben im Weil der Städter Teilort Merklingen ein Passant und ein Autofahrer gezankt. Letzterer wurde dabei bedroht, außerdem wurde sein Fahrzeug leicht beschädigt.

Marius Venturini 04.02.2025 - 16:01 Uhr

Ein Streit im Straßenverkehr ist laut Polizei am Sonntagnachmittag in Weil der Stadt-Merklingen eskaliert. Gegen 15.10 Uhr gerieten in der Stieglitzenstraße ein Fußgänger und der 71-jährige Fahrer eines Fiats aneinander. Bei dem Disput riss der bislang unbekannte Fußgänger offenbar so stark am Türgriff der Fahrertür des Autos, dass dieser beschädigt wurde. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann außerdem mit der Hand gegen die Heckscheibe des Fiat geschlagen und den 71-Jährigen bedroht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 70 Euro geschätzt.