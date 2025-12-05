In Pfronstetten wurde er einst aus dem Rathaus gejagt. Jetzt hat der Mann offenbar ständig Streit mit den anderen Bewohnern der Reihenhaussiedlung.
Es ist ein Streit wie gemacht für den Boulevard: Seit Jahren liege eine Familie im Clinch mit ihren Nachbarn in der Reihenhaussiedlung im oberschwäbischen Weingarten, berichtet RTL. Der Hauptprotagonist sei als „faulster Bürgermeister“ Deutschlands bekannt, ergänzt die Bild-Zeitung. Jetzt ist die Auseinandersetzung offenbar wieder einmal eskaliert. Eine Polizeistreife sei zu einem „handgreiflichen Streit“ gerufen worden, bestätigt die Polizei. Mehrere Personen seien beteiligt gewesen. Man ermittle wegen Körperverletzung. Auf einem Handyvideo sieht man, wie die Fäuste fliegen.