Ein Mann hat bei einem Streit am Sonntagabend in der Winnender Innenstadt eine Schnittwunde erlitten. Nun bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Chris Lederer 13.10.2025 - 09:40 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntag gegen 19.10 Uhr in der Marktstraße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zugetragen hat. Wie die Beamten berichten, kam es dort zu einem handfesten Streit zwischen mindestens zwei Personen. Hierbei habe ein Mann eine Schnittwunde an einem Finger erlitten. Wie es genau dazu kam, ist offen.