Ein Mann hat bei einem Streit am Sonntagabend in der Winnender Innenstadt eine Schnittwunde erlitten. Nun bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntag gegen 19.10 Uhr in der Marktstraße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zugetragen hat. Wie die Beamten berichten, kam es dort zu einem handfesten Streit zwischen mindestens zwei Personen. Hierbei habe ein Mann eine Schnittwunde an einem Finger erlitten. Wie es genau dazu kam, ist offen.

 

Da der Sachverhalt vor Ort nicht näher geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Winnenden dringend Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.