red/AFP 11.06.2025 - 10:40 Uhr

In der öffentlich ausgetragenen Fehde mit US-Präsident Donald Trump rudert Tech-Milliardär Elon Musk zurück: „Ich bedauere einige meiner Aussagen zu Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche“, schrieb Musk am Mittwoch im Onlinedienst X. „Sie sind zu weit gegangen.“