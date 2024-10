In einem offenen Brief kritisieren SPD-Mitglieder Berlins Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. Mit seiner Kritik am zurückgetretenen SPD-Generalsekretär habe er jedes Maß verloren. Was sein Bruder, der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano, dazu sagt.

Annika Mayer 08.10.2024 - 18:09 Uhr

Es sind heftige Worte, mit denen in der Berliner SPD der Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano kritisiert wird. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, kursiert an der Parteibasis der Entwurf eines offenen Briefes, in dem Pantisanos Verhalten missbilligt wird: „Wir sagen ganz deutlich, Du vertrittst uns als Schwule, Lesben und Bisexuelle, die wir in der SPD jenseits der AG Queer Politik machen, nicht mehr“, heiße es darin. Initiatoren des Entwurfs sei eine Gruppe queerer SPD-Mitglieder. Die Verfasser legen laut dem Tagesspiegel Pantisano den Rücktritt nahe.