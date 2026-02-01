Viele Tschechen zeigen sich solidarisch mit ihrem Präsidenten. Er befindet sich in einem Machtkampf mit der neuen rechten Babis-Regierung. Was steckt hinter den Protesten?
01.02.2026 - 19:13 Uhr
Zehntausende Menschen sind in Tschechien auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Sie folgten einem Aufruf der Initiative „Millionen Augenblicke für Demokratie“ und versammelten sich am Sonntag auf gleich zwei großen Plätzen im Stadtzentrum von Prag.