Die Toten Hosen und Kraftklub setzen bei dem bekannten Festival in Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Erstmals war es als politische Versammlung angemeldet.
24.08.2025 - 17:26 Uhr
Jamel - Beim Musikfestival "Jamel rockt den Förster" haben rund 3.500 Menschen mit bekannten Künstlern wie den Toten Hosen und Kraftklub ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Das Line-up blieb an beiden Tagen wie in den Vorjahren bis unmittelbar vor den Auftritten in dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern geheim.