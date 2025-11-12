Streit über Grundsteuer-Erhöhung Stadt Tübingen zieht Klage gegen Haus&Grund zurück
Wochenlang haben die Stadt Tübingen und der Eigentümerverein Haus&Grund über die Grundsteuer-Erhöhung gestritten. Jetzt sieht die Stadt ihre Forderungen erfüllt.
Die Stadt Tübingen wird jetzt doch – anders als kürzlich angekündigt – nicht gerichtlich gegen den Eigentümerverein Haus&Grund vorgehen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mitgeteilt. Die Klage wegen einer Behauptung zur Grundsteuer-Erhöhung werde zurückgezogen.