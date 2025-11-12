 
Streit über Grundsteuer-Erhöhung Stadt Tübingen zieht Klage gegen Haus&Grund zurück

1
Tübingen hat im Sommer die Grundsteuer B rückwirkend erhöht. Foto: dpa/Jens Büttner, imago/Dreamstime

Wochenlang haben die Stadt Tübingen und der Eigentümerverein Haus&Grund über die Grundsteuer-Erhöhung gestritten. Jetzt sieht die Stadt ihre Forderungen erfüllt.

Baden-Württemberg: Florian Dürr (fid)

Die Stadt Tübingen wird jetzt doch – anders als kürzlich angekündigt – nicht gerichtlich gegen den Eigentümerverein Haus&Grund vorgehen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mitgeteilt. Die Klage wegen einer Behauptung zur Grundsteuer-Erhöhung werde zurückgezogen.

 

„Anlass für diesen Schritt ist, dass Haus und Grund die wesentlichen Forderungen der Stadt inzwischen erfüllt hat“, heißt es in der Mitteilung aus dem Tübinger Rathaus.

Wegen neuem Gutachten bestehe kein Unterlassungsanspruch mehr

Die Unistadt hatte in der vergangenen Woche beim Amtsgericht Tübingen eine einstweilige Verfügung gegen den Eigentümerverein beantragt, um eine „weitere Verbreitung der falschen Behauptung zu untersagen, die Stadt habe die Satzung zur Erhöhung der Grundsteuer B nicht ordnungsgemäß veröffentlicht“.

Man könne „nicht hinnehmen, dass durch unbegründete Gerüchte das Vertrauen in die Stadtverwaltung beschädigt und erhebliche Mehrarbeit verursacht wird“, sagte OB Boris Palmer (parteilos). Die Stadt machte Haus&Grund infolge seiner Behauptung zur Grundsteuer-Erhöhung für rund 650 Widersprüche gegen Grundsteuerbescheide verantwortlich.

Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen: Gutachter sieht Rechtsverstöße – Stadt und OB Boris Palmer wehren sich

Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen Gutachter sieht Rechtsverstöße – Stadt und OB Boris Palmer wehren sich

Im Streit über die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen berichtet Haus&Grund über ein Gutachten, das die Position des Vereins stützt. Doch die Stadt und Boris Palmer widersprechen.

Doch weil Haus&Grund in der Zwischenzeit ein Gutachten vorgelegt hat, dessen Inhalt nun geprüft werden könne und somit von der Meinungsfreiheit gedeckt sei, bestehe kein Unterlassungsanspruch mehr. Anders sei das gewesen bei dem ursprünglichen Verweis auf ein „von dritter Seite in Auftrag gegebenes Gutachten“, auf das der Verein seinen Hinweis an seine Mitglieder zuvor gestützt hatte. Zudem habe Haus&Grund über einen Anwalt deutlich gemacht, dass man sich die ursprüngliche Aussage „zu keinem Zeitpunkt zu eigen gemacht“ habe.

Boris Palmer bittet darum, Widersprüche gegen Grundsteuer zurückzuziehen

„Daher sieht die Universitätsstadt Tübingen den Rechtsstreit als erledigt an und hat die Klage zurückgenommen“, heißt es in der Mitteilung. Die laut dem Gutachten möglichen Formfehler bei der Veröffentlichung der Grundsteuer-Satzung will die Stadt nun widerlegen.

OB Boris Palmer möchte derweil allen Beschwerdeführern schriftlich erklären, warum „die Widersprüche nach sorgfältiger rechtlicher Prüfung keinen Erfolg haben können“, und sie darum bitten, den Widerspruch zurückzuziehen.

Wochenlang haben die Stadt Tübingen und der Eigentümerverein Haus&Grund über die Grundsteuer-Erhöhung gestritten. Jetzt sieht die Stadt ihre Forderungen erfüllt.
Von Florian Dürr
