Streit um „Atatürk“: Die Kunst ist frei – die Oper auch

Und da sage noch mal einer, es sei gesellschaftlich völlig irrelevant, was an den Theatern geschieht. Seit die Stuttgarter Staatsoper vor einigen Wochen ihre Pläne für die kommende Saison bekannt gab und auf der Liste der geplanten Premieren auch die Uraufführung „Atatürk. Die Legende von Mustafa Kemal“ zu lesen war, herrscht große Aufregung in den lokalen sozialen Netzwerken. Vertreter und Aktivisten verschiedener Kulturgruppen warnen, mahnen, kritisieren, protestieren, sehen schwerste Konflikte, womöglich gar offene Gewalt am Horizont. Kurden, Griechen, Armenier, linke Türken, rechte Türken plus der entsprechenden urdeutschen Unterstützerkreise – sie alle bezweifeln, dass in der Oper der wahre, der echte, der reale Begründer der modernen Türkei auf die Bühne kommen wird. Und deswegen fordern sie, an dieser Stelle überraschend einig, an der Entstehung und Produktion dieser Oper maßgeblich beteiligt zu werden, wobei es aber noch besser wäre, das zuständige Ministerium würde gleich alles wieder absagen.

Die Staatsoper hat eigentlich alles notwendige gesagt Dass mit der türkischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur Glanz, sondern auch Leid und Unrecht verbunden sind, ist bekannt. Übrigens auch der Stuttgarter Staatsoper. Im Ankündigungstext zu besagter Uraufführung kann man es nachlesen: „Zum Ende des Ersten Weltkriegs entwirft Mustafa Kemal die Vision einer jungen modernen Republik nach westlichem Vorbild.“ Und weiter: „Doch jeder Aufbruch fordert seinen Preis. Was kostet es, eine Nation zu erfinden?“ Und noch weiter: „Was bedeutet Fortschritt? Wer zahlt für Reformen? Und wie viel Gewalt steckt im Traum von Einheit?“ Das reicht eigentlich schon, um die Ernsthaftigkeit des Projektes zu erkennen und das Ergebnis in Ruhe abzuwarten.

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Denn die Oper entsteht ja erst. Die Uraufführung ist am 10. April 2027. Jeder, der sich für diese Oper als Oper interessiert, wird sich das Ergebnis dann anschauen können – und Kritiker und Publikum werden ihr Urteil fällen. Das kann gut, das kann bitter ausfallen, das kann umstritten sein. Jeder hat das Recht, all dies dann zum Ausdruck zu bringen. Unsere Verfassung garantiert das.

Die Verfassung ist eindeutig

Was unsere Verfassung zum Thema „Grenzen der Kunst“ sagen will, sagt sie übrigens kurz und knapp in Artikel 5, Absatz 3: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ Diese Kunstfreiheit zu verteidigen kann leider schon bald eine große Aufgabe für die gesellschaftliche Mitte werden – nämlich dann, wenn die rechte AfD aufgrund immer besserer Wahlergebnisse die öffentlich geförderte Kultur im Sinne ihrer aggressiven deutschnationalen Heimattümelei einzunorden versucht. Die Kunstfreiheit zu verteidigen gilt es aber auch gegenüber allen, die aus welchen politisch-historischen Gründen auch immer Einfluss nehmen wollen schon auf den künstlerischen Entstehungsprozess. Solche Versuche sind keine Lappalie. Es sind Aktionen von Gruppen, die Meinungsfreiheit nur gut finden, wenn es um ihre eigene Meinung geht.

Man kann hoffen, dass es wieder ruhiger wird um das Opernprojekt „Atatürk“, sobald alle irgendwie ansprechbaren Interessengruppen ihre jeweilige Stellungnahme abgegeben haben. Sollte dem nicht so sein, wäre allerdings eine klare Positionierung des zuständigen Ministeriums wünschenswert: Die Kunst ist frei. Klipp und klar.