US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Führung ein Ultimatum gestellt. In Genf kommen nun Regierungsvertreter für eine entscheidende Gesprächsrunde zusammen.
26.02.2026 - 11:20 Uhr
Die Delegationen aus den USA und dem Iran sind am Ort einer entscheidenden Verhandlungsrunde in Genf eingetroffen. Wie iranische Medien übereinstimmend berichteten, fuhren Konvois der US-amerikanischen und iranischen Seite auf das Gelände der Residenz des Golfstaats Oman. Der Oman ist erneut Vermittler. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna haben die Gespräche um 10.00 Uhr begonnen.