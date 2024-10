Streit um BSW in Thüringen

Es kracht im BSW – und zwar sehr laut. Die Thüringer Parteichefin Wolf wird kritisiert, weil sie sich bei den Verhandlungen pragmatisch gezeigt hat. Es geht um eine Richtungsentscheidung, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 30.10.2024 - 16:55 Uhr

Seit seiner Gründung war immer offen, was aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wohl werden wird. Bleibt Wagenknechts Partei eine populistische Gruppierung? Oder will das BSW eine Partei werden, die Verantwortung übernimmt? Das entscheidet sich womöglich in diesen Tagen.