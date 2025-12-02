Streit um den Ostermontag: Arbeiten wir zu wenig?

Hand aufs Herz: Wer kann aus dem Stegreif die Emmaus-Geschichte erzählen? Wer da passen muss, offenbart eine „erschreckende kulturelle Ahnungslosigkeit“. Zu diesem Urteil kommt Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa. Sie kritisiert mit theologischer Spitzfindigkeit Nicola Leibinger-Kammüller, Chefin der Firma Trumpf, weil die laut darüber nachgedacht hat, den Ostermontag als Feiertag zu streichen. Christen erinnern an diesem Tag mit Prozessionen an jene biblische Geschichte. Für die Prozessionen interessiert sich kaum noch jemand – den Feiertag nehmen aber alle gerne in Kauf.

Darauf bezieht sich die Unternehmerin. Feiertage, bei denen nur noch wenige wissen, warum es sie überhaupt gibt, sind ihrer Ansicht nach fragwürdig. Sinnvoller wäre es, solche Tage mit Arbeit zu verbringen. Das würde allen nutzen. Wenn möglichst viele sich mehr anstrengen, könnte Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werden, so lautet ihr Kalkül. Ist das eine Sünde?

Scheinheilige Einwände

Die schrille Kritik der Sozialfunktionärin erscheint aus zwei Gründen scheinheilig: Zum einen zählt Leibinger-Kammüller zu der kleinen Minderheit, die zu der einleitenden Frage Profundes zu sagen hätte. Zum anderen sollte allen, denen am Ostermontag gelegen ist, eher die „erschreckende kulturelle Ahnungslosigkeit“ der vielen zu denken geben, die an solchen Tagen gerne frei nehmen, aber sich keinen Deut um den Anlass scheren – geschweige denn eine Messe oder eine Prozession besuchen.

In der Sache zielt Leibinger-Kammüllers Vorschlag auf einen wunden Punkt: Was die Arbeitszeiten angeht, ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Schweizer arbeiten aufs Jahr gerechnet 200 Stunden länger als wir, Amerikaner 400 und Chinesen sogar 800 Stunden. Deutschland hat die meisten Urlaubs- und Feiertage. Allein schon der Verzicht auf den Ostermontag könnte das für 2026 vorausgesagte Wirtschaftswachstum glatt verdoppeln. Der sogenannte Kalendereffekt – was den Umstand bezeichnet, dass Feiertage aufs Wochenende fallen – ist größer als die erwartete Wachstumsrate im neuen Jahr. Schon dies macht deutlich, wie miserabel es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist. Es gibt also handfeste Gründe darüber nachzudenken, wie sich das wieder ändern ließe. Zum Beispiel: indem sich alle, denen das möglich ist, etwas mehr Arbeit zumuten.

Work-Life-Balance wichtiger als sakrale Bedenken?

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger fände das prinzipiell gar nicht schlecht. 56 Prozent stimmten bei einer Allensbach-Umfrage der Aussage zu, „dass wir mehr und härter arbeiten müssen, um den Wohlstand zu erhalten“. Allerdings verflüchtigt sich die Begeisterung, wenn es um den eigenen Komfort geht. Nur elf Prozent wären für eine längere Wochenarbeitszeit, nicht mehr als sechs Prozent könnten sich damit anfreunden, einen Feiertag zu streichen.

Der von Nicola Leibinger-Kammüller formulierte Denkanstoß ist durchaus heikel – am wenigsten wahrscheinlich wegen sakraler Vorbehalte. Die sind für die allermeisten nicht ganz so wichtig wie die eigene Work-Life-Balance. Dazu kommt: Steuerliche Fehlanreize vergällen vielen die Mehrarbeit. Andere würden gerne länger arbeiten, finden aber keinen Vollzeitjob – oder keinen Kitaplatz für die fragliche Zeit. Dennoch hat die Firmenchefin Recht: Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob Deutschland sich den gewohnten Lebensstandard auf Dauer leisten kann, wenn wir deutlich weniger arbeiten als andere. Das gilt zumal dann, wenn die Konkurrenzfähigkeit auch im Hinblick auf die gesamten Produktionskosten, das Bildungsniveau und den Erfindungsreichtum zu wünschen übrig lässt.