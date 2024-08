Nahverkehr Region Stuttgart Echtzeitinfos gibt es nun in allen S-Bahnen

Bisher konnten nur die Fahrgäste der Linien S 1 bis S 3 auf Monitoren die Fahrtzeiten und Anschlüsse in Echtzeit ablesen. Dieses Angebot gibt es nun auf allen Linien der S-Bahn Region Stuttgart, weil auch die Fahrzeuge der Baureihe ET 423 auf das Niveau der neuen ET 430 nachgerüstet wurden.