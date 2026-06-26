Der vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte schwedische Elektroautobauer darf ab Modelljahr 2027 keine neuen Fahrzeuge mehr in den USA verkaufen. Polestar will nun stärker auf Europa setzen.
26.06.2026 - 04:20 Uhr
Washington/Göteborg - Der vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte Elektroautobauer Polestar darf ab dem Modelljahr 2027 keine neuen Fahrzeuge mehr in den USA verkaufen. Grund ist eine Entscheidung des US-Handelsministeriums, dem Unternehmen keine Genehmigung nach der sogenannten Connected Vehicle Rule zu erteilen, wie Polestar mitteilte.