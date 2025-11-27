Streit um Energiewende: „Chaostage“ – Grüne Minister sorgen sich um Energiewende

Die Wortwahl ist polemisch – von „klima- und energiepolitischen Chaostagen“ ist die Rede – und enthält doch eine ernste Warnung: Die Annahmen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Strombedarf bis 2030 seien ein „Ausdruck des Misstrauens“ gegenüber der deutschen Wirtschaft und drohten „einer Wirtschaftswende den Saft abzudrehen“, schreiben grüne Energieminister und Senatoren aus sieben Bundesländern in einem offenen Brief an die Wirtschaftsministerin. Im Monitoring-Bericht zur Energiewende werde sehr klar empfohlen, am Ausbautempo der erneuerbaren Energien festzuhalten, mahnen sie. „Alles andere wäre ein Risiko für den Standort Deutschland.“