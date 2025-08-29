Streit um Busverkehr Esslinger Sparkurs gefährdet zwei Stuttgarter Expresslinien
Stuttgart könnte im Oktober zwei Expressbuslinien verlieren, was nicht am Bedarf liegt, sondern an der komplizierten Finanzierung.
Von der Stadtmitte, Degerloch oder der Universität per Bus direkt und schnell ins Umland? Vier regionale Expressbuslinien X2, X4, X7 und X60 halten zurzeit im Stuttgarter Stadtgebiet. Sie sind seit ihrer Einführung 2019 beziehungsweise 2016 zu einem beliebten Zusatzangebot geworden, das langsamere Busse und die S-Bahn ergänzt.