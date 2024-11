Gerlinger Eltern sehen nach erneuter Verteuerung die Grenze des Zumutbaren erreicht. Der Großteil des Gemeinderats ließ sich davon in seiner Entscheidung nicht beeindrucken.

Torsten Schöll 14.11.2024 - 18:04 Uhr

Große Protestkundgebungen in Gerlingen haben Seltenheitswert. Am Mittwochabend war es aber soweit. Der Anlass: Die erneut kräftig steigenden Kita-Gebühren. Vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung brachten am Mittwoch mehr als 200 Eltern und Kinder auf dem Rathausplatz lautstark ihren Frust darüber zum Ausdruck.