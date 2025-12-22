Streit um Grönland Unschöne Bescherung aus den USA für die Dänen
US-Präsident Trump ernennt einen Sondergesandten für Grönland. Jeff Landry ist es „eine Ehre, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen“.
Kurz vor dem Fest scheint Donald Trump mit seinem Anspruch auf Grönland ernst zu machen. Der US-Präsident hat Jeff Landry, den Gouverneur von Louisiana, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Der Ernannte lässt via X keine Zweifel aufkommen, welche Mission er zu erfüllen hat: „Es ist mir eine Ehre, Ihnen in dieser ehrenamtlichen Funktion zu dienen und Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen“, so der Republikaner.