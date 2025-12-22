Streit um Grönland: Unschöne Bescherung aus den USA für die Dänen

Kurz vor dem Fest scheint Donald Trump mit seinem Anspruch auf Grönland ernst zu machen. Der US-Präsident hat Jeff Landry, den Gouverneur von Louisiana, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Der Ernannte lässt via X keine Zweifel aufkommen, welche Mission er zu erfüllen hat: „Es ist mir eine Ehre, Ihnen in dieser ehrenamtlichen Funktion zu dienen und Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen“, so der Republikaner.

Worte, die in Kopenhagen am Montag für Wirbel sorgten. Der dänische Außenminister Lars L. Rasmussen ließ den US-Botschafter einbestellen. „Vollkommen inakzeptabel“ sei dieser Anspruch. Er verlangte „Respekt für die territoriale Integrität des Königreichs“. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen klang ähnlich. Immerhin werde die Sicherheits- und Außenpolitik der arktischen Insel von Dänemark bestimmt.

Erste Drohung vor genau einem Jahr

Genau vor einem Jahr, am 22. Dezember, erklärte Donald Trump, der Besitz Grönlands sei eine „absolute Notwendigkeit“ für die USA. Es gehe um Sicherheit und Bodenschätze. Es folgten Drohungen, diesen Anspruch auch mittels militärischen Maßnahmen durchzusetzen und die Besuche seines Sohnes sowie des Vizepräsidenten JD Vance auf der Insel. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen erhielt Solidaritätsadressen aus der EU, allerdings verhielt sich der Generalsekretär der Nato, Mark Rutte, deutlich zurückhaltender. Dabei ist das skandinavische Land treues Gründungsmitglied der Verteidigungsallianz.

Auch auf Grönland wurde der Anspruch von Trump am Montag zurückgewiesen. „Wir bestimmen unsere eigene Zukunft. Grönland ist unser Land“, so der grönländische Regierungschef Jens-Frederik-Nielsen, im Bemühen, die 57 000 Insulaner zu beruhigen. Umfragen zufolge lehnen 85 Prozent der Grönländer es ab, Amerikaner zu werden. „Man darf keine anderen Länder annektieren“ heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit der dänischen Regierungschefin.

Eindruck bei Trump macht der erzkonservativen Landry aus dem tiefen Süden der USA wohl weniger durch seine Arktis-Kompetenz, als durch Loyalität und lautstarke Unterstützung der Grönland-Ambitionen. Nach Ansicht des dänischen Senders TV2 hat Trump bei der Ernennung den eigenen Botschafter Ken Howery übergangen. Landry solle tun, was Diplomaten versagt ist – damit ist wohl ein aggressives Auftreten gemeint. Schon in ihrem neuen Sicherheitspapier hatten die Vereinigten Staaten die EU scharf kritisiert.

Dänemark hat sich vorbereitet

Ganz unvorbereitet ist Dänemark, ein Land mit knapp sechs Millionen Einwohnern, nicht, was künftige amerikanische Feindseligkeiten betrifft. In seiner alljährlichen Analyse stufte kürzlich der dänische Militärgeheimdienst EF die USA erstmals als eine Bedrohung für Dänemark ein.

Wenn das Land auch im Bereich der klassischen Aufrüstung mit den USA weiter zusammenarbeitet, versucht man im digitalen Bereich nicht auf die Amerikaner zu setzen. Das grönländische Telekommunikationsunternehmen Tussas, unterstützt durch staatliche Gelder, hat ein Angebot von Musks Starlink abgelehnt und wird stattdessen auf die Dienste des französischen Satellitenanbieters Eutelsat zurückgreifen. Im Bereich Cybersicherheit beauftragte die grönländische Hauptstadt Nuuk das finnische Nokia und das norwegische NordicNet.

Zudem fährt die Regierung in Kopenhagen ein Programm namens „Digitale Souveränität“, wonach Tech-Giganten wie Microsoft in den Ministerien und Stadtverwaltungen durch alternative Software ersetzt werden. Es gibt Befürchtungen, dass Trump US-Technologieunternehmen zwingen kann, in Dänemark genutzte Daten herauszugeben.

Noch ein feindliches Signal erreichte die Dänen am Montag aus Übersee: Trump hat fünf Windkraftprojekte gestoppt, davon werden zwei von dem dänischen Unternehmen Ørsted verantwortet, eines von Copenhagen Infrastructure Partners.