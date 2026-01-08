Streit um Grönland Was China in der Arktis verloren hat
Grönland steht für Zukunft. Mit dem Klimawandel steigt die Möglichkeit, Rohstoffe unter dem Eis zu fördern. Nicht der einzige Grund, warum sich Weltmächte um die größte Insel streiten.
Im Streit um das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland schließt das Weiße Haus einen Militäreinsatz nicht aus, während der Außenminister von einem Kauf der Arktiksinsel spricht. Was macht diese Einöde aus Eis so interessant? Wer meldet Ansprüche an und wie ist die aktuelle Lage? Ein Überblick.