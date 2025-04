Nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, kündigen EU und Bundesregierung eine entschiedene Antwort an.

Tobias Heimbach 03.04.2025 - 15:52 Uhr

Die Lage ist ernst, daran ließ Olaf Scholz keinen Zweifel. Die Zollankündigungen von Donald Trump sei „ein Anschlag auf eine Handelsordnung, die Wohlstand überall auf dem Globus geschaffen hat“, sagte der geschäftsführende Bundeskanzler am Donnerstagmorgen. Am Abend zuvor deutscher Zeit hatte der US-Präsident ein Dekret unterschrieben, das den Handel mit fast allen Ländern der Welt mit Zöllen belegt. Auf Einfuhren aus Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union in die USA sind demnach neue Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen.