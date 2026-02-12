Der US-IT-Konzern Kyndryl will den niederländischen Konkurrenten Solvinity übernehmen. Solvinity besitzt sensible Informationen über alle Bürger des Landes.
Wer in den Niederlanden mit den Behörden oder mit seiner Krankenkasse kommunizieren will oder Informationen braucht, der kann das nur mit Einsatz seiner eigenen Digi-ID tun. So gut wie jeder in den Niederlanden, der dort lebt und arbeitet, hat eine Digi-ID. Wer von seiner Krankenkasse beispielsweise Auskunft darüber haben will, warum die letzte Zahnarztrechnung nicht bezahlt wurde, kann das nur erfahren, indem er sich mit seiner Digi-ID bei der Krankenkasse einloggt. Das ist recht einfach und geht schnell. Auch für alle Fragen an das Finanzamt ist in den Niederlanden die Digi-ID notwendig, auch für die Steuererklärung. Ohne Digi-ID geht in Holland so gut wie nichts mehr.