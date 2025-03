Die Schüler im Land finden die neue Grundschulempfehlung falsch. Per Rechtsgutachten haben sie versucht, Ministerin Schopper unter Druck zu setzen. Die verbittet sich einen derartigen Umgang.

Bärbel Krauß 09.03.2025 - 10:27 Uhr

Zwischen dem Landesschülerbeirat (LSBR) und dem Kultusministerium hängt der Haussegen schief. Der Schülerrat, der zu den offiziellen Beratungsgremien des Landes in Bildungsfragen zählt, ist seit jeher ein Kritiker des neuen Übergangsverfahrens von der Grundschule an die weiterführenden Schulen. Mit Hilfe eines Rechtsgutachtens zieht die Schülervertretung jetzt dessen Rechts- und Verfassungsmäßigkeit in Zweifel.