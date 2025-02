Warnstreiks bei DHL Verdi bestreikt Paket- und Briefzentren – Zustellung kann sich verspäten

Wer am Mittwoch ein Paket von DHL erwartet, könnte sich etwas in Geduld üben müssen – möglicherweise kommt es erst am Folgetag an. Grund dafür sind nächtliche Arbeitsniederlegungen in Paketzentren.