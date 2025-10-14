Streit um Mietpreisbremse Bauministerin verteidigt Gutachten
Gibt es die Mietpreisbremse 2026 weiter in Baden-Württemberg? Die Grünen kritisieren die Grundlage für die Verlängerung. Jetzt antwortet die Ministerin.
Gibt es die Mietpreisbremse 2026 weiter in Baden-Württemberg? Die Grünen kritisieren die Grundlage für die Verlängerung. Jetzt antwortet die Ministerin.
Bauministerin Nicole Razavi (CDU) hat die Kritik der Grünenfraktion am Gutachten zur Mietpreisbremse zurückgewiesen. Die Methodik habe sich als belastbar und rechtssicher erwiesen, schrieb Razavi in einem Brief an den Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz (Grüne) und seine Stellvertreterin Cindy Hombach, der unserer Zeitung vorliegt. Die Methodik gewährleiste Kontinuität und Verlässlichkeit.