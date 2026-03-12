 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Prozess um Kunstdrachen kurzfristig geplatzt

Streit um Millionenerlös Prozess um Kunstdrachen kurzfristig geplatzt

Streit um Millionenerlös: Prozess um Kunstdrachen kurzfristig geplatzt
1
Vor der Auktion bei Nagel: ein Teil des Kunstdrachen. Foto: Silke Arning / SWR

Wem gehören die Millionen, die die Versteigerung einer Drachensammlung bei Nagel erbrachte? Über eine Klage des Goethe-Instituts wird zunächst doch nicht verhandelt.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Der mit Spannung erwartete Prozess um eine Sammlung von Kunstdrachen, die beim Auktionshaus Nagel für sechs Millionen Euro versteigert worden war, ist überraschend geplatzt. Kurz vor der für diesen Donnerstag angesetzten Verhandlung hat das Landgericht Stuttgart den Rechtsstreit an die Arbeitsgerichtsbarkeit verwiesen. Dagegen sei sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht erhoben worden, teilte ein Gerichtssprecher weiter mit. Die Klärung der Frage, wem der Auktionserlös gehört, dürfte sich damit weiter verzögern. Das Goethe-Institut als Kläger fordert die Herausgabe der von den Erben eines Ex-Mitarbeiters eingestrichenen Millionen.

 

Die Entstehung der Kunstdrachen war vor fast vier Jahrzehnten von einem Statthalter des Goethe-Instituts in Japan initiiert worden. Dutzende renommierte Künstler aus aller Welt waren seinem Aufruf gefolgt. Nach der ersten Ausstellung der „Art Kite Collection“ in Japan und einer Tournee über mehrere Kontinente sollten die Exponate zugunsten der Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen versteigert werden – so hatten es der Initiator ebenso wie der damalige Präsident des Goethe-Instituts den Teilnehmern versprochen. Dazu war es jedoch nie gekommen.

Versteigerung zum 100-Jahr-Jubiläum von Nagel

Lange Zeit galten die Drachen als verschollen. Im Jahr 2022 veranlassten die Erben des Goethe-Mannes – seine beiden in Stuttgart lebenden Söhne und die Witwe – dann die Versteigerung bei Nagel. Dort stießen die ungewöhnlichen Kunstwerke, die als besonderes Ereignis anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums unter den Hammer kamen, auf reges Interesse; der teuerste Drachen brachte mehr als eine Million Euro. Der vagen Ankündigung, den Erlös nach Abzug der Kosten zu spenden, sind bisher offenbar keine Taten gefolgt. Aus dem Kreis der Künstler wurde das Goethe-Institut daran erinnert, dass es der Garant für das Versprechen seines Ex-Mitarbeiters sei.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach Auktion bei Nagel: Um Drachen-Millionen wird vor Gericht gerungen

Nach Auktion bei Nagel Um Drachen-Millionen wird vor Gericht gerungen

Sechs Millionen Euro brachte 2022 eine Versteigerung von Kunstdrachen ein. Nun verklagt das Goethe-Institut die Erben des Sammlungs-Initiators auf Herausgabe des Geldes.

Mit der Klage fordert der eingetragene Verein, der mit Bundesmitteln gefördert wird, nun nicht nur die Millionen, um sie dem zugesagten Zweck zuzuführen. Zugleich verlangt er die Herausgabe nicht verkaufter Drachen und Auskunft über den Verbleib weiterer. Die Erben des Ex-Mitarbeiters argumentierten nach früheren Angaben, die Drachen seien nie in den Besitz des Goethe-Instituts übergegangen. Das Spendenversprechen sei nur eine lose Zusage gewesen.

Der Rechtsstreit wird ans Arbeitsgericht verwiesen

Die Verweisung an die Arbeitsgerichtsbarkeit begründete die Kammer nach Gerichtsangaben damit, dass das Verlangen nach Herausgabe und Auskunft im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehe. Bei den Beklagten handele es sich um Hinterbliebene des Arbeitnehmers, der erst Leiter des Goethe-Instituts in Osaka und später in Palermo gewesen sei. Weil sie sich zunächst nicht geäußert hatten, hatte das Landgericht ein sogenanntes Versäumnisurteil zur Herausgabe der Millionen gefordert; dieses war später hinfällig geworden.

Weitere Themen

Streit um Millionenerlös: Prozess um Kunstdrachen kurzfristig geplatzt

Streit um Millionenerlös Prozess um Kunstdrachen kurzfristig geplatzt

Wem gehören die Millionen, die die Versteigerung einer Drachensammlung bei Nagel erbrachte? Über eine Klage des Goethe-Instituts wird zunächst doch nicht verhandelt.
Von Andreas Müller
Gewalttat nicht ausgeschlossen: Ermittlungen nach Leichenfund bei Mannheim gehen weiter

Gewalttat nicht ausgeschlossen Ermittlungen nach Leichenfund bei Mannheim gehen weiter

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim sind zahlreiche Fragen offen. Eine Gewalttat wird zunächst nicht ausgeschlossen.
Wann ist Warntag in Baden-Württemberg?

Probealarm Wann ist Warntag in Baden-Württemberg?

In einigen Bundesländern wird heute ein eigener Warntag durchgeführt. Doch wie sieht es in Baden-Württemberg aus?
Von Lukas Böhl
Regierungsbildung in BaWü: Experte: „Es ist wichtig, dass Özdemir die Union nicht öffentlich belehrt“

Regierungsbildung in BaWü Experte: „Es ist wichtig, dass Özdemir die Union nicht öffentlich belehrt“

Die Gräben zwischen Grünen und CDU sind nach der Landtagswahl tief. Wie können die Parteien ihr angespanntes Verhältnis nach der Wahl kitten?
Wetter in Baden-Württemberg: Hier soll es am Wochenende im Südwesten schneien

Wetter in Baden-Württemberg Hier soll es am Wochenende im Südwesten schneien

Zuletzt gaben sich Sonne und Regen die Klinke in die Hand. Am Wochenende soll es in Teilen Baden-Württembergs wieder schneien. Aber reicht das auch zum Schlittenfahren?
Hausarztmangel im Südwesten: Ranking: Baden-Württemberg vorletzter bei Hausarztversorgung

Hausarztmangel im Südwesten Ranking: Baden-Württemberg vorletzter bei Hausarztversorgung

In Baden-Württemberg gibt es pro Einwohner deutlich weniger Hausärzte als in anderen Teilen Deutschlands. Und die Versorgung könnte sich in Zukunft weiter verschlechtern.
Baden-Württemberg: Drei Unis bleiben exzellent – Konstanz verliert Förderstatus

Baden-Württemberg Drei Unis bleiben exzellent – Konstanz verliert Förderstatus

Es geht um Millionenbeträge und ums Ansehen: Experten und Politiker haben darüber entschieden, welche Universitäten weiter als exzellent gefördert werden.
Gewalttat in Mannheim?: Spaziergängerin findet im Wald eine tote Frau

Gewalttat in Mannheim? Spaziergängerin findet im Wald eine tote Frau

Eine Spaziergängerin findet im Wald eine tote Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gewalttat kann zunächst nicht ausgeschlossen werden.
Regierungsbildung im Land: Die CDU in Baden-Württemberg verliert jedes Maß – als gehöre das Land ihr

Regierungsbildung im Land Die CDU in Baden-Württemberg verliert jedes Maß – als gehöre das Land ihr

Die Christdemokraten gebärden sich im Frust über die verlorene Landtagswahl, als gehöre das Land ihnen. Das gab es zuletzt in der Regierungszeit von Stefan Mappus, meint Reiner Ruf.
Von Reiner Ruf
Ausbruch aus liebloser Ehe: Eine Frau erzählt: „Trennt euch! Da draußen wartet noch so viel Schönes“

Ausbruch aus liebloser Ehe Eine Frau erzählt: „Trennt euch! Da draußen wartet noch so viel Schönes“

Kathrin hat sich mit 40 aus einer unglücklichen Langzeitbeziehung befreit und sich neu verliebt. Sie spricht offen darüber, was sie seither gewonnen hat.
Von Eva-Maria Manz
Weitere Artikel zu Landgericht Prozess Millionen versteigerung Goethe-Institut Klage Arbeitsgericht Exklusiv
 
 