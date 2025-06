Der Affalterbacher Reiner Bendix will sein Amt nicht wahrnehmen, wird von Bürgermeister und Gemeinderat aber gezwungen – ein seltenes Vorgehen. Woher kommt diese Härte?

Der Eklat im Gemeinderat ist erst eine Woche alt – aber die Welt ist nicht mehr dieselbe in dem Ort, in dem Mercedes-AMG für eine prall gefüllte Gemeindekasse sorgt. Ob man in der Chefetage des Motorenbauers überhaupt registriert hat, dass die Unabhängige Liste (Ula) im Gemeinderat geschwächt werden könnte – die Widerstandsbewegung, die gegen eine Ortsentlastungsstraße mobil macht? Die Arbeit im politischen Gremium wird sich jedenfalls verändern und es bleiben viele Fragezeichen.