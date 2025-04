Pater Günther hat die Spenden für seine Kapelle freihändig verwendet. Das wird ihm jetzt zum Verhängnis, auch wenn lediglich ein Bagatellbetrag strittig ist, den der Seelsorger obendrein für das Gotteshaus im Schwarzwald verwendete, keineswegs privat.

Uli Fricker 23.04.2025 - 11:47 Uhr

Pater Günther Kames hatte sich gut eingerichtet in seiner Klause St. Jakobus im Kinzigtal. Vor gut zwei Jahren hatte er die Eremitage übernommen. Der Geistliche hatte Kapelle und Wohnhaus von Anfang an geöffnet. Er galt als leutselig und umgänglich, er konnte mit den Leuten in der Umgebung, die gerne von Wolfach (Kreis Ortenau) zu ihm hochzogen. In gewissem Sinne wird ihm eben diese Beliebtheit jetzt zum Verhängnis: Die Spenden, die Gläubige nach der Montagsmesse in ein Körbchen ablegten, hat er für sich behalten anstatt sie der übergeordneten Stadtpfarrei zu übergeben.