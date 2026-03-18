Streit um Wasenboje Der Wasen gehört verdammt nochmal auch den Frauen!
So lange man als Frau auf dem Wasen Angst vor K.-o.-Tropfen und Übergriffen haben muss, sollte es Schutzzonen geben. Das hat die Stuttgarter CDU aber leider nicht verstanden.
So lange man als Frau auf dem Wasen Angst vor K.-o.-Tropfen und Übergriffen haben muss, sollte es Schutzzonen geben. Das hat die Stuttgarter CDU aber leider nicht verstanden.
Festwirte müssen ein höheres Platzgeld bei den Festen auf dem Wasen zahlen – und schon kommt die Retourkutsche der Stuttgarter CDU? In einem Antrag der Christdemokraten heißt es, die Verwaltung solle doch bitte gründlich alle Kosten und auch die gemeldeten Fälle der Wasenboje aufschlüsseln. Kurz zusammengefasst: Bringt der Safe Space für Frauen überhaupt was? Zur Erklärung: Die Wasenboje ist ein sicherer Ort für Frauen während des Volks- und Frühlingsfestes. Seit der Gründung der Wasenboje 2023 gab es mehr als 1000 Kontakte mit betroffenen Personen, die Opfer von K.-o.-Tropfen oder sexualisierter und körperlicher Gewalt geworden waren. Ein Viertel der kritischen Fälle seien minderjährige Mädchen gewesen.