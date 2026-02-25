 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Neue Windräder: Weissach sagt ja, Heimsheim vertagt

Streit um Windkraft Neue Windräder: Weissach sagt ja, Heimsheim vertagt

Streit um Windkraft: Neue Windräder: Weissach sagt ja, Heimsheim vertagt
1
Ob es in Heimsheim Windräder geben wird, ist längst noch nicht ausgemacht. Foto: Arne Dedert/dpa

Auch angesichts der Diskussion in Renningen: Die Stimmen für einen Bürgerentscheid über einen Windpark werden in Heimsheim lauter. Entscheidung im März.

Was in Weissach ohne Gegenstimmen das Gremium passierte, wurde im Heimsheimer Gemeinderat zum Stolperstein für die weitere Entwicklung des Windkraft-Projekts der beiden Gemeinden. Es sollten jeweils gleichlautende Beschlüsse gefasst werden, Vertragsverhandlungen mit einem von einer interkommunalen Vergabegruppe ausgewählten Projektierer aufzunehmen. Zusätzlich sollten eine Freiburger Kanzlei zur Rechtsberatung sowie die bisher schon tätige Kommunalberatung endura kommunal GmbH zur weiteren Begleitung beauftragt werden.

 

Doch mit der Forderung nach zunächst mehr Bürgerbeteiligung setzte sich eine Mehrheit durch, die eine Vertagung auf die nächste Sitzung im März gefordert hatte. Dort solle dann auch über einen möglichen Bürgerentscheid beraten werden.

Windkraft mit Rücktrittsklausel?

Die Kommunalberater Rolf Pfeiffer und Lukas Hermes von der endura kommunal GmbH kamen am Montagabend geradewegs aus Weissach in den zeitgleich tagenden Heimsheimer Gemeinderat. Im Gepäck hatten sie einen positiven Beschluss des Gremiums am Strudelbach, dass die Entwicklung eines Windparks in zwei Windvorranggebieten auf Heimsheimer und auf Weissacher Gebiet mit maximal vier möglichen Standorten für Windräder erfolgen sollen.

Doro Moritz (SPD) und Dennis Waldherr (CDU) betonten, dass man auf die Bevölkerung zugehen und sie informieren müsse. Man solle nicht erst einen Vertrag abschließen und dann auf den Widerstand in der Bevölkerung eingehen, sagte Waldherr mit Blick auf Renningen, wo der Gemeinderat jetzt nach abgeschlossenen Verträgen über die Zulässigkeit eines Bürgerentscheids entscheiden muss. Bürgermeister Jürgen Troll schlug vor, aufgrund dieser Erfahrung eine Rücktrittsklausel einzubauen. „Man redet ja lange drüber, aber wenn es so weit ist, gibt es einen Aufschrei“, meinte er.

Unsere Empfehlung für Sie

Disput in Heimsheim: Solarpark auf Waldflächen an A8? „Wald abholzen sollte die letzte Lösung sein“

Disput in Heimsheim Solarpark auf Waldflächen an A8? „Wald abholzen sollte die letzte Lösung sein“

Heimsheim prüft den Bau von großen Solaranlagen und hat dabei bewaldete Flächen an der Autobahn A8 im Visier. Das Forstamt stellt sich jedoch quer – und auch sonst gibt es Gegenwind.

Gaby Wulff (Bürger für Heimsheim) stellte abermals den Antrag, zuerst die Menschen zu befragen, bevor es in die Vertragsverhandlungen geht. „Die Bürger haben das Recht, darüber zu entscheiden“, meinte sie. Kommunalberater Rolf Pfeiffer sah dies kritisch: „Warum durchlaufen Sie diesen ganzen Prozess und wollen jetzt das Ganze zum stoppen bringen, bevor die Vertragsverhandlungen gelaufen sind?“ Man solle die Verhandlungen, die etwa ein halbes Jahr dauern, möglichst weit führen, bevor man einen Bürgerentscheid macht, damit man wisse, was man konkret vorstellen könne.

Windkraft: Unfrieden im Ort

Nicht alle im Gremium sprachen sich direkt für einen Bürgerentscheid aus. Manche forderten eine Infoveranstaltung in der Stadthalle, wie etwa Walter Müller (Freie Wähler), der auch Mitglied im Vorberatungsgremium war. Bürgermeister Troll sagte: „Wenn ein Bürgerentscheid gewünscht wird, dann machen wir das. Auch um den Frieden im Ort wieder herzustellen.“ Doch man könne jetzt auch mit einer Mehrheitsentscheidung weitermachen und später die Bürger befragen, so Troll.

Nach längerer Diskussion setzte sich Gaby Wulff mit ihrem Antrag durch, die Aufnahme von Vertragsverhandlungen zu vertagen. Nur Doro Moritz und Hannah Hensler (beide SPD) sowie Dennis Waldherr und Gerhard Schöps (beide CDU) stimmten dagegen.

Weitere Themen

Sindelfingen: Mercedes SL280 verschrottet – zu Unrecht? Stadt will jetzt doch keinen Vergleich

Sindelfingen Mercedes SL280 verschrottet – zu Unrecht? Stadt will jetzt doch keinen Vergleich

Im September 2024 schleppt die Stadt Sindelfingen einen 25 Jahre alten Mercedes SL280 ab. Der Halter klagt gegen die Verschrottung. Eine erste Verhandlung vor Gericht verlief erfolglos.
Von Martin Dudenhöffer
Buchbloggerin aus Ehningen: Als Meerjungfrau unterwegs – was andere zu ihrem Hobby sagen, ist ihr egal

Buchbloggerin aus Ehningen Als Meerjungfrau unterwegs – was andere zu ihrem Hobby sagen, ist ihr egal

Ihre Flossen nimmt sie überall mit hin: Die Buchbloggerin Ann-Kathrin Mertz aus Ehningen hat ungewöhnliche Hobbys, im Badezentrum Sindelfingen lebt sie sich als Meerjungfrau aus.
Von Melissa Schaich
Brand in Herrenberg: Feuerwehr evakuiert 30 Menschen

Brand in Herrenberg Feuerwehr evakuiert 30 Menschen

Als die Feuerwehr eintrifft, brennt in einem Mehrfamilienhaus in Herrenberg eine Küche bereits lichterloh. Es folgt ein Großeinsatz, bei dem 30 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen.
Von Rebecca Baumann
Streit um Windkraft: Neue Windräder: Weissach sagt ja, Heimsheim vertagt

Streit um Windkraft Neue Windräder: Weissach sagt ja, Heimsheim vertagt

Auch angesichts der Diskussion in Renningen: Die Stimmen für einen Bürgerentscheid über einen Windpark werden in Heimsheim lauter. Entscheidung im März.
Von Brunhilde Arnold
Guide Michelin: Rutesheimer Restaurant wird von Feinschmecker-Testern empfohlen

Guide Michelin Rutesheimer Restaurant wird von Feinschmecker-Testern empfohlen

Die anonymen Tester vom Guide Michelin sind ganzjährig unterwegs – und haben nun in Rutesheim im Das Philippin Station gemacht.
Von Anja Wasserbäch
Schwabenlandhalle Nufringen: Rauch quillt aus der Küche

Schwabenlandhalle Nufringen Rauch quillt aus der Küche

Die Nufringer Schwabenlandhalle ist am Dienstag offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen: Aus der Küche im Untergeschoss quoll Rauch, ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an.
Von Rebecca Baumann
Stadtentwicklung in Stuttgart: Kaufhof-Areal in Bad Cannstatt: Neubauprojekt wohl erst 2029 fertig

Stadtentwicklung in Stuttgart Kaufhof-Areal in Bad Cannstatt: Neubauprojekt wohl erst 2029 fertig

Bis am Wilhelmsplatz im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt neue Wohn- und Geschäftshäuser entstehen, dauert es länger als gedacht. Dies sind die Gründe.
Von Uli Nagel
Mordfall in Sindelfingen: „Kam mir komisch vor“ - So sind Ermittler dem Angeklagten auf die Spur gekommen

Mordfall in Sindelfingen „Kam mir komisch vor“ - So sind Ermittler dem Angeklagten auf die Spur gekommen

Im Mordprozess vor dem Landgericht Stuttgart haben Polizeibeamte berichtet, wie sie auf die Spur des Angeklagten gekommen sind.
Von Henning Maak
Nölly-Brüder aus Herrenberg: Sie sind Drillinge, aber nur zwei davon sind eineiig: „Wir waren eine Sensation“

Nölly-Brüder aus Herrenberg Sie sind Drillinge, aber nur zwei davon sind eineiig: „Wir waren eine Sensation“

Philipp, Arnold und Gerhard Nölly aus Herrenberg sind Drillinge. Die 38-Jährigen erzählen, wie sie aufgewachsen sind und welche Vor- und Nachteile ihr Drillingsdasein hat.
Von Leonie Schüler
Ortsentwicklung in Herrenberg: Ehemalige Besitzer gesucht – der Farrenstall wird ausgemistet

Ortsentwicklung in Herrenberg Ehemalige Besitzer gesucht – der Farrenstall wird ausgemistet

Die Stadt Herrenberg ruft zur Abholung eingelagerter Gegenstände im Farrenstall auf. Das Gelände soll zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt werden.
Von Wolfgang Berger
Weitere Artikel zu Heimsheim Weissach Windkraft Bürgerentscheid Gemeinderat Windräder
 
 