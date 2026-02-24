Thekla Walker wirft Hundebesitzern vor, absichtlich nach dem Wolf im Schwarzwald zu suchen. Was steckt hinter den ungewöhnlichen Begegnungen im Nationalpark?
24.02.2026 - 14:13 Uhr
Im langen Streit um den Abschuss eines zutraulichen Wolfs im Nordschwarzwald geht Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) mit Hundebesitzern scharf ins Gericht. Es sei bereits schwierig für das offiziell entsandte Team von Jägern, wenn Menschen im Nationalpark rund um die Hornisgrinde unterwegs seien. „Es wurden Fackelläufe durchgeführt, es gibt die Mahnwachen, es gibt viel Bewegung im Park“, sagte Walker in Stuttgart. Das sei nicht hilfreich, aber sie habe aufgrund der Erfahrung mit Abschüssen in anderen Bundesländern damit gerechnet.