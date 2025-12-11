Der Ton in den Diskussionen zwischen Israel und der EU über Gaza wird von extremen Gruppen geprägt. Doch es gibt Versuche, die Mauer der Vorwürfe zu überwinden.
11.12.2025 - 15:39 Uhr
Das Verhältnis zwischen Israel und der EU als schlecht zu beschreiben, wäre eine Untertreibung. Beim Krieg in Gaza wurde nicht nur der Küstenstreifen in Schutt und Asche gelegt, auch der diplomatische Flurschaden erscheint unermesslich. Auf der einen Seite droht Brüssel mit Sanktionen, auf der anderen erklärt Premierminister Benjamin Netanjahu, die Europäische Union sei „irrelevant“ geworden.