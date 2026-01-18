Der US-Präsident droht mehrere EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich mit Sonderzöllen. Brüssel appelliert an die Einigkeit und will sich gegen die Drohungen wehren.
Die heile Welt der Europäer liegt in Trümmern. Mit seiner Grönland-Eskapade wird Donald Trump endgültig zum Totengräber einer regelbasierten Wirtschaftsordnung, die politischen Beziehungen zwischen den einstigen Partnern liegen in Scherben und auch die Nato droht unter dem US-Präsidenten den Wesenskern ihres Daseins zu verlieren. Er will Grönland, das Teil des Königreichs Dänemark ist, den USA einverleiben.