Claudia Falkenstein nippt an ihrem Kaffee. Sie hat in dieser Nacht schlecht geschlafen. Wieder einmal, das gehe jetzt schon fünf Jahre so – die Schlafstörungen sind mal mehr, mal weniger stark. „Das Ganze verändert einen“, sagt die 56-Jährige, die an diesem herrlichen Sommermorgen auf ihrer Terrasse in Affalterbach sitzt und den Blick auf den eigenen Swimmingpool eigentlich genießen könnte. Eigentlich.