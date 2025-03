S-Bahn im Remstal Wo die S-Bahn-Bauarbeiten noch länger dauern

Statt am Montagmorgen, 24. März, können die S-Bahnen erst am Mittwochabend, 26. März, wieder an Gleis eins in Stetten-Beinstein halten. Ab 11. April halten die Züge der S2 dann auch wieder an Gleis zwei. Busse fahren als Ersatzverkehr.