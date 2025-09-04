Drei Politik-Größen aus Baden-Württemberg äußern sich zu Boris Palmers Plan, bei einem Streitgespräch mit dem AfD-Landeschef Markus Frohnmaier die Partei inhaltlich stellen zu wollen.
04.09.2025 - 06:00 Uhr
Seit Jahren versuchen Politikerinnen und Politiker des Landes die Rechtsaußen-Partei AfD klein zu kriegen – vergeblich. In manchen Wahlumfragen landet die sogenannte Alternative für Deutschland gar als stärkste Kraft vor der Union. Die bisherige Strategie im Umgang mit der Partei sei also gescheitert, schlussfolgert Boris Palmer (parteilos). Der Tübinger OB hat es deshalb bereits vor der Bundestagswahl Ende Februar versucht, die AfD anhand ihres Wahlprogramms auf seiner Facebook-Seite inhaltlich zu stellen.