Mehrere tausend Menschen werden am Freitag bei der Demonstration gegen das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier erwartet.
02.09.2025 - 10:08 Uhr
Je nach Sichtweise mag man das Angebot originell, mutig oder tolldreist finden: In einem persönlichen Brief hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) angeboten, bei der Demonstration gegen das Streitgespräch zwischen ihm und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier am kommenden Freitag, 19 Uhr, selbst als Redner aufzutreten. Er wolle die Demonstrierenden und ihren Protest unterstützen, teilte der ehemalige Grüne mit. Doch dazu wird es nicht kommen.