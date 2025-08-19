Beim geplanten öffentlichen Streitgespräch zwischen Tübingens OB Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier sind in der Halle auch 100 Plätze für AfD-Anhänger reserviert.
Bisher war die Rede davon, dass ausschließlich Tübinger als Zuhörer zugelassen sind für das öffentliche Streitgespräch zwischen Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und Baden-Württembergs AfD-Landeschef Markus Frohnmaier. Doch im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Palmer, dass auch die AfD am 5. September Plätze vergeben darf: 100 Stück sind für die Anhänger der rechtspopulistischen Partei in der Tübinger Hermann-Hepper-Halle reserviert. Zuerst hatte der „SWR“ darüber berichtet. Die weiteren 650 Plätze wird die Stadtverwaltung an Personen mit Wohnsitz in Tübingen vergeben.