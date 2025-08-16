Wenige Stunden nach dem Anmeldungsstart für die öffentliche Diskussion zwischen Tübingens OB Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier gibt es bereits keine Plätze mehr vor Ort.
Der Andrang ist groß: Hunderte wollen das öffentliche Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und Baden-Württembergs AfD-Landeschef Markus Frohnmaier am 5. September (19 Uhr) live vor Ort verfolgen. Bereits wenige Stunden nach dem Anmeldungsstart sind alle Plätze in der Tübinger Hermann-Hepper-Halle vergriffen: „Die Veranstaltung ist derzeit ausgebucht“, heißt es am Samstagvormittag auf der Internetseite der Stadt Tübingen.