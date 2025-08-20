In Tübingen formiert sich eine große Protestbewegung gegen das öffentliche Streitgespräch zwischen OB Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier – darunter auch Extremisten.
20.08.2025 - 12:03 Uhr
Wenn Tübingens OB Boris Palmer am 5. September auf einem Podium mit AfD-Landeschef Markus Frohnmaier diskutieren wird, werden sich draußen vor der Halle wohl tausende Demonstranten versammeln. Mehrere Gruppen – darunter auch Linksextreme – kündigen Protest an gegen die Veranstaltung, die Palmer im Zuge eines Deals mit der rechtspopulistischen Partei ausgehandelt hat (wir berichteten).