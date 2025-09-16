 
Streitpunkt Reparationszahlungen Was schulden wir den Polen noch?

Polens Präsident Karol Nawrocki (li.) bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland mit Bundeskanzler Friedrich Merz Foto: dpa/Kay Nietfeld

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat anlässlich seines Besuchs in Berlin die Forderung nach deutschen Reparationszahlungen bekräftigt.

Zwei historische Tatsachen sind unbestritten: Das Deutsche Reich hat 1939 Polen überfallen und dort während des Zweiten Weltkriegs verheerende Schäden angerichtet. Dazu zählt eine horrende Zahl an menschlichen Opfern: Fünf bis sechs Millionen polnische Bürger verloren ihr Leben. Knapp zwei Millionen Polen musten für das Nazi-Regime Zwangsarbeit leisten. Dazu kamen immense Zerstörungen, Raub und Vernichtung von Kulturgütern.

 

Die Schadensbilanz wurde durch ein Rechtsgutachten im Auftrag des polnischen Parlaments 2017 auf 850 Milliarden Euro beziffert. Polens Präsident Karol Nawrocki fordert von Deutschland Reparationen in einer Größenordnung von 1,3 Billionen Euro. „Das ist die einzige Zahl, die ihren Bezugspunkt in einer sehr tiefgreifenden, fundierten wissenschaftlichen Forschung hat“, sagte er im Vorfeld seines Berlin-Besuchs am Dienstag der „Bild“-Zeitung.

Strittiges Thema seit dem Sieg der Alliierten

Reparationen sind ein strittiges Thema seit dem Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland. Bei der Konferenz von Potsdam wurde im Sommer 1945 vereinbart, dass die Entschädigungsansprüche der Sowjetunion durch Demontagen aus deren Besatzungszone bedient werden sollten. Polen sollte von den Sowjets 15 Prozent der Reparationsleistungen erhalten. Nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 verzichtete Moskau auf weitere Reparationen aus der DDR. Die Regierung in Warschau musste sich dem anschließen. Im rechten politischen Milieu Polens wird die Rechtmäßigkeit dieser Verzichtserklärung bestritten.

Bei der Unterzeichnung des Warschauer Vertrags 1970, einem ersten Schritt zur Entspannung der Beziehungen unter den Nachbarstaaten Deutschland und Polen, bekräftigte der polnische Machthaber Wladislaw Gomulka im Beisein des Bundeskanzlers Willy Brandt den Verzicht auf Reparationen. Im Zwei-plus-Vier-Vertrag, der die Wiedervereinigung besiegelte, war von Reparationen keine Rede. Polen war an den Verhandlungen nicht beteiligt, hat damals aber keine Reparationsforderungen erhoben.

PiS wiederholt Forderung nach Reputationen

Das änderte sich erst, als aus Kreisen deutscher Vertriebener im Jahr 2000 eine Entschädigung für die an Polen verlorenen Gebiete östlich von Oder und Neisse verlangt wurde. 2004 verabschiedete der Sejm, Polens Parlament, nahezu einstimmig eine Resolution, die festhielt, „dass Polen bis dato keine angemessenen Kompensationen für die Kriegsschäden erhalten habe“. So schreibt es der in Chemnitz lehrende Politologe Stefan Garsztecki in einer Analyse der Reparationsdebatte.

Die polnische Außenministerin Anna Fotyga, wie Nawrocki Mitglied der rechten Partei PiS, bekräftigte 2006 zwar, es bestehe kein Zweifel daran, dass ihr Land auf Reparationen von Deutschland verzichtet habe. Ihre Partei wiederholte einschlägige Forderungen allerdings „seitdem wie ein Mantra“, so Garsztecki.

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat in zwei Gutachten 2017 und 2019 dargelegt, dass der polnische Verzicht auf deutsche Reparationen von 1953 sehr wohl gültig sei. Das Fazit lautet: „Ein Anspruch Polens auf Reparationsleistungen ist damit erloschen.“

Experten verweisen auf Rechtsgrundlage

Polnische Opfer der Besatzung durch die deutsche Wehrmacht und das NS-Regime erhielten bis zum Jahr 1991 umgerechnet rund 225 Millionen Euro an individuellen Entschädigungsleistungen aus Deutschland. An ehemalige Zwangsarbeiter wurde später überdies etwa eine Milliarde Euro überwiesen. Manche argumentieren zudem, Polen sei auch durch die Abtretung deutscher Siedlungsgebiete nach Kriegsende bereits entschädigt worden. Diese seien wesentlich mehr wert gewesen als die im Osten Polens an die Sowjetunion verlorenen Gebiete. Das betonte schon der britische Kriegspremier Winston Churchill auf der Konferenz der Alliierten in Teheran 1943: „Der Wert dieses Landes ist viel größer als der der Pripjet-Sümpfe.“

Der Experte Gasztecki fasst zusammen: „Es ist auszuschließen, dass eine deutsche Regierung aufgrund der bestehenden Rechtslage Reparationsleistungen zahlen wird.“ Allerdings nennt er die tatsächlich geleisteten individuellen Entschädigungen an KZ-Insassen Zwangsarbeiter und andere polnische NS-Opfer „eher symbolische Zahlungen als reale Entsprechungen des erlittenen Unrechts“.

