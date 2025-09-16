Streitpunkt Reparationszahlungen Was schulden wir den Polen noch?
Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat anlässlich seines Besuchs in Berlin die Forderung nach deutschen Reparationszahlungen bekräftigt.
Zwei historische Tatsachen sind unbestritten: Das Deutsche Reich hat 1939 Polen überfallen und dort während des Zweiten Weltkriegs verheerende Schäden angerichtet. Dazu zählt eine horrende Zahl an menschlichen Opfern: Fünf bis sechs Millionen polnische Bürger verloren ihr Leben. Knapp zwei Millionen Polen musten für das Nazi-Regime Zwangsarbeit leisten. Dazu kamen immense Zerstörungen, Raub und Vernichtung von Kulturgütern.
