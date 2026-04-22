Streng geschützte Tierart Vieles spricht dafür: Wildkatze im Schönbuch ist noch da
Die scheuen Tiere sind schwer nachzuweisen. Vergangenes Jahr gelang es und auch dieses Frühjahr taucht auf Wildtierkameras wieder eine Katze auf.
Die scheuen Tiere sind schwer nachzuweisen. Vergangenes Jahr gelang es und auch dieses Frühjahr taucht auf Wildtierkameras wieder eine Katze auf.
Vor einem Jahr gelang der genetische Nachweis einer Wildkatze im Schönbuch. Eine kleine Sensation. Der Wildtierbeauftragte im Kreis Böblingen, Andreas Hank, sprach damals von einem „seltenen Treffer“. Denn die streng geschützten Tiere sind nur schwer zu dokumentieren und sehr scheu.