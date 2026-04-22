 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Vieles spricht dafür: Wildkatze im Schönbuch ist noch da

Streng geschützte Tierart Vieles spricht dafür: Wildkatze im Schönbuch ist noch da

Streng geschützte Tierart: Vieles spricht dafür: Wildkatze im Schönbuch ist noch da
1
Den Lockstöcken konnte die Wildkatze auch dieses Jahr nicht widerstehen. Ob es sich um die gleiche wie 2025 handelt, wird sich zeigen. Foto: Manuel Scheible

Die scheuen Tiere sind schwer nachzuweisen. Vergangenes Jahr gelang es und auch dieses Frühjahr taucht auf Wildtierkameras wieder eine Katze auf.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Vor einem Jahr gelang der genetische Nachweis einer Wildkatze im Schönbuch. Eine kleine Sensation. Der Wildtierbeauftragte im Kreis Böblingen, Andreas Hank, sprach damals von einem „seltenen Treffer“. Denn die streng geschützten Tiere sind nur schwer zu dokumentieren und sehr scheu.

 

So überrascht es wohl nicht, dass von der Wildkatze in den vergangenen Monaten jede Spur fehlte – bis zum Februar dieses Jahres. Stefanie Knorpp ist Försterin im Herrenberger Stadtwald, in dem die Wildkatze im vergangenen Jahr aufgetaucht ist. Knorpp kümmert sich um das sogenannte Monitoring der Wildkatze, also deren systematische Beobachtung.

Dafür muss sie herausfinden, ob das Tier überhaupt noch da ist. Der Bereich, in dem die Katze entdeckt worden ist, liegt an einem sogenannten Wildtierkorridor von internationaler Bedeutung. Einem Weg, den Wildtiere über weite Strecken hinweg entlang wandern. Es könnte also sein, dass die Wildkatze vergangenes Jahr nur einen Zwischenstopp eingelegt hat.

Baldrian soll Wildkatze anlocken

„Die Katzen sind unglaublich versteckt lebende Tiere und nur schwer zu sehen“, sagt Knorpp. Die größte Chance, sie zu Gesicht zu bekommen, sei während der Paarungszeit, fachsprachlich Ranzzeit genannt, von Januar bis April. „Dann werden sie aktiver und kommen aus ihren Verstecken raus.“

Im Januar hat Knorpp insgesamt acht sogenannte Lockstöcke im Herrenberger Stadtwald verteilt. Das sind mit Baldrian eingeriebene Pfosten, die die Katze anlocken sollen. Im Idealfall reibt sie sich daran und hinterlässt DNA-Material. Und so, wie diese Methode im vergangenen Jahr funktioniert hat, klappte es auch jetzt wieder. Zunächst tauchte sie nur auf Aufnahmen von Wildtierkameras auf, später inspizierte sie die Lockstöcke näher, sodass Haare von ihr hängen blieben.

Diese Haare schickt Knorpp an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg, die alle Proben von Wildkatzen in ganz Baden-Württemberg sammelt und analysieren lässt. Erst wenn das Ergebnis vorliegt, wird sich herausstellen, ob es sich überhaupt um die gleiche Katze wie im vergangenen Jahr handelt. Sie wurde damals auf den Namen „Manu“ getauft, nach Manuel Scheible. Der Jäger war der erste, der sie auf einer Wildtierkamera entdeckt hatte.

Handelt es sich um die gleiche Katze?

Bis der erneute genetische Nachweis vorliegt, bleibt unklar, wer dieses Jahr auf den Aufnahmen zu sehen ist. Manu, eine andere Wildkatze, sogar verschiedene Wildkatzen oder ein Hybrid, also eine Mischung aus Wild- und Hauskatze, der nur wie eine Wildkatze aussieht? Knorpp zeigt sich hoffnungsvoll. „Es könnte schon dieselbe sein“, vermutet sie. Aber sie sei auf jeden Fall extrem gespannt, was bei den Analysen herauskomme.

Hier nähert sich die Wildkatze im Frühjahr 2025 dem Lockstock. Foto: Manuel Scheible

Mit Manu gelang im vergangenen Jahr der erste gesicherte Nachweis einer Wildkatze im Schönbuch in der jüngeren Vergangenheit. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere gibt. Zwar sei ein groß angelegtes Monitoring in Schönbuch und Rammert vor mehr als zehn Jahren ohne Ergebnis geblieben, sagt Knorpp. Doch vor zwei Jahren gelang im Staatswald bei Bebenhausen ein Fotonachweis mit einer Wildtierkamera. Dort fehlten aber Proben und der endgültige Beweis stehe deshalb noch aus.

Monitoring geht weiter

Um die Entwicklung einer möglichen Wildkatzenpopulation im Schönbuch im Blick zu behalten, will Knorpp das Monitoring im Herrenberger Stadtwald im nächsten Frühjahr fortsetzen. Hildrizhausen, als benachbarter Waldeigentümer, habe für das kommende Jahr ebenfalls Interesse angemeldet. Und im Staatswald, der an den Herrenberger Stadtwald angrenzt, stünden bereits dieses Frühjahr Lockstöcke.

Unsere Empfehlung für Sie

Seltene Tierart: Wildkatze im Schönbuch bei Herrenberg nachgewiesen

Seltene Tierart Wildkatze im Schönbuch bei Herrenberg nachgewiesen

Jüngst ist der erste genetische Nachweis einer Wildkatze im Schönbuch bei Herrenberg gelungen. Die Tiere sind streng geschützt und sehr scheu.

Grundsätzlich biete der Schönbuch alles, was Wildkatzen brauchen – abgeschiedene Bereiche und einen „strukturreichen“ Wald, mit Klingen, Mulden, Freiflächen und Gewässern – damit sie Nahrung wie Mäuse und Amphibien finden. „Wir haben alles da und müssen nichts künstlich anlegen“, betont Knorpp.

Als wichtigstes Instrument für den Schutz der Tiere nennt die Försterin Katzenschutzverordnungen. „Damit sich Wildkatzen nicht mit Hauskatzen paaren.“ Solche Verordnungen enthalten in der Regel Vorschriften zur Kastration und Registration von Freigänger-Katzen. Mehrere Kommunen im Kreis Böblingen haben im vergangenen Jahr Katzenschutzverordnungen erlassen, darunter Böblingen, Herrenberg und Hildrizhausen. Knorpp hofft, dass noch weitere Kommunen im Schönbuch folgen.

Wildkatzen in Baden-Württemberg

Zurückgekehrt
Die Wildkatze galt in Baden-Württemberg lange als ausgestorben. Gesichert wiederentdeckt wurde sie laut Homepage der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Baden-Württemberg durch zwei Totfunde 2006 und 2007. Seither wird versucht, über Monitoring den Bestand und die Verbreitung der streng geschützten Tierart im Ländle nachzuvollziehen.

Vorkommen
Das Monitoring spricht laut FVA für eine Ausbreitung der Wildkatze. Gesicherte Vorkommen gibt es demnach in der Rheinebene, im Schwarzwald, auf der Ostalb, am Stromberg und eben möglicherweise jetzt auch im Schönbuch.

Weitere Themen

Wohnraumoffensive in Böblingen: Mikroappartements für Studenten und Azubis

Wohnraumoffensive in Böblingen Mikroappartements für Studenten und Azubis

Mittelfristig unterkommen, bis das Studium vorbei oder die Ausbildung beendet ist? Die BBG baut in der Eugen-Bolz-Straße Mikroappartements.
Von Ulrich Stolte
Feuerwehr-Aktion heute im TV: Maichinger Instagram-Video in der Landesschau

Feuerwehr-Aktion heute im TV Maichinger Instagram-Video in der Landesschau

Mit einem Instagram-Video hat die Maichinger Feuerwehr einen Internet-Hit gelandet. An diesem Mittwochabend läuft dazu ein Beitrag in der SWR-Landesschau.
Von Robert Krülle
Leonberger Stadtkirche: Was steckt hinter dem Millionen-Projekt Kirchensanierung?

Leonberger Stadtkirche Was steckt hinter dem Millionen-Projekt Kirchensanierung?

Das mehr als 700 Jahre alte Gotteshaus wird grundlegend umgestaltet und bekommt eine neue Orgel. Auch am Kirchturm sind intensive Arbeiten nötig.
Von Arnold Einholz
Bürgermeisterwahl Hildrizhausen: Duell um die Nachfolge von Matthias Schöck

Bürgermeisterwahl Hildrizhausen Duell um die Nachfolge von Matthias Schöck

Am 17. Mai findet in Hildrizhausen die Bürgermeisterwahl statt. Amtsinhaber Matthias Schöck tritt nicht mehr an, um seine Nachfolge bewerben sich eine Kandidatin und ein Kandidat.
Von Robert Krülle
Schwäbischer Comedian Dodokay: Gefährliche KI? ChatGPT, Siri und Alexa sind nur der erste Schritt

Schwäbischer Comedian Dodokay Gefährliche KI? ChatGPT, Siri und Alexa sind nur der erste Schritt

Bietet KI die Chance auf eine helle Zukunft oder ist sie ein Sklavenhalter der Menschheit? Für den Reutlinger Comedian Dodokay steht die Menschheit am Scheideweg.
Von Ulrich Stolte und ChatGPT
Teure Kollisionen: Unfallfluchten in der Region: 23 000 Euro Schaden – Täter flüchten spurlos

Teure Kollisionen Unfallfluchten in der Region: 23 000 Euro Schaden – Täter flüchten spurlos

Hohe Schäden gibt es an geparkten Fahrzeugen in Weil der Stadt, Korntal und Ditzingen. Die Opfer bleiben auf den Kosten sitzen, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden.
Von Roland Böckeler
Jubiläum in Leonberg: Jugendmusikschule wird 60 Jahre alt

Jubiläum in Leonberg Jugendmusikschule wird 60 Jahre alt

Der runde Geburtstag wird mit einem Festkonzert am Samstag und einer großen Jubiläumswoche Anfang Mai gefeiert.
Von Theresa Stiller
Public Viewing in Böblingen: Kultur und Fußball gehen Hand in Hand

Public Viewing in Böblingen Kultur und Fußball gehen Hand in Hand

Bei der Böblinger Reihe „Sommer am See“ gibt es vom 24. Juni an 41 Kulturveranstaltungen. Fußball-Fans kommen darüber hinaus beim Public Viewing auf ihre Kosten.
Von Wolfgang Berger
Erbschaft clever planen: So lassen sich Vermögen, Immobilien und Nachlass fair regeln.

Vereinigte Volksbank eG Damit das Erbe verbindet – nicht trennt

Ein Erbe ist mehr als Geld oder Besitz – es ist Verantwortung, Fairness und Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wer frühzeitig über Nachlass und Vermögen spricht, kann Konflikte vermeiden, klare Regelungen schaffen und dafür sorgen, dass das Erbe verbindet statt trennt.
Vor 60 Jahren: Hertie und Krauß öffnen –Böblingen wird zur Einkaufsstadt

Vor 60 Jahren Hertie und Krauß öffnen –Böblingen wird zur Einkaufsstadt

Ab 1966 galt Böblingen für viele Jahre als die wichtigste Einkaufsstadt in der Region. Am 22. April öffneten Hertie und Krauß – der Beginn goldener (und längst vergangener) Zeiten.
Von Robert Krülle
Weitere Artikel zu Schönbuch Tiere Herrenberg Wald
 
 