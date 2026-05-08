Strenge Qualitätskontrollen am Brüsseler Zoll reduzieren die Liefermenge für die Benefizaktion im Kreis Böblingen drastisch. Der Kirchenbezirk ruft zu Spenden auf.

Die traditionelle Mango-Aktion des Evangelischen Kirchenbezirks Böblingen steht wieder einmal vor einer großen Herausforderung: Von den geplanten 85 000 Mangos aus Burkina Faso wurden nur rund 27 700 Früchte für den Weitertransport nach Deutschland freigegeben. Im Rahmen vorgeschriebener Qualitäts- und Gesundheitskontrollen in Brüssel wurde der Großteil der Lieferung nicht für den Import zugelassen. Das teilt der Kirchenbezirk in einer Pressemeldung mit.

Für die zahlreichen Verkaufsstellen im Kirchenbezirk bedeutet dies massive Einschränkungen. „Wir bitten um Verständnis, wenn an den gewohnten Verkaufsstellen keine oder nur sehr wenige Mangos erhältlich sind", erklären die Organisatoren. Doch die Konsequenzen gehen weit über enttäuschte Käufer hinaus.

Die Mango-Aktion unterstützt seit vielen Jahren zwölf Schulen in Burkina Faso. Mit den Erlösen werden Schulkantinen finanziert und Lehrergehälter gesichert – für viele Kinder die entscheidende Grundlage für regelmäßigen Schulbesuch und verlässliche Versorgung. Durch die stark reduzierte Verkaufsmenge entsteht nun eine erhebliche Finanzierungslücke. Die Einnahmen werden laut der Organisatoren voraussichtlich nicht einmal die bereits entstandenen Kosten für Transport und Einkauf decken können.

Die Mango-Aktion kommt Schulen in Burkina Faso zugute. Foto: Ev. Kirchenbezirk Böblingen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Solidaritätsaktion auf eine harte Probe gestellt wird. Bereits 2018 musste eine komplette Lieferung am Brüsseler Zoll vernichtet werden, nachdem die Früchte von Insekten befallen waren. Dank überwältigender Spendenbereitschaft in der Bevölkerung konnten die ausgefallenen Erlöse damals kompensiert werden.

Nun wiederholt sich die Situation, wenn auch aus anderen Gründen. Zwar begrüßt auch der Kirchenbezirk die hohen europäischen Standards für Lebensmittelimporte, allerdings treffe der Vorgang das Hilfsprojekt empfindlich. Für die Schulen in Burkina Faso bedeutet der Ausfall, dass wichtige Zuschüsse nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung stehen werden.

Der Evangelische Kirchenbezirk Böblingen setzt deshalb wie schon vor acht Jahren erneut auf die Solidarität der Bevölkerung und ruft dazu auf, die Mango-Aktion und die Bildungsprojekte mit Spenden zu unterstützen. „Jede Spende hilft", appellieren die Verantwortlichen.

Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Ev. Kirchenbezirk Böblingen, IBAN: DE40 6035 0130 0000 0052 49, Stichwort: Spende Mango-Aktion.