Strenge Qualitätskontrollen am Brüsseler Zoll reduzieren die Liefermenge für die Benefizaktion im Kreis Böblingen drastisch. Der Kirchenbezirk ruft zu Spenden auf.
08.05.2026 - 12:12 Uhr
Die traditionelle Mango-Aktion des Evangelischen Kirchenbezirks Böblingen steht wieder einmal vor einer großen Herausforderung: Von den geplanten 85 000 Mangos aus Burkina Faso wurden nur rund 27 700 Früchte für den Weitertransport nach Deutschland freigegeben. Im Rahmen vorgeschriebener Qualitäts- und Gesundheitskontrollen in Brüssel wurde der Großteil der Lieferung nicht für den Import zugelassen. Das teilt der Kirchenbezirk in einer Pressemeldung mit.