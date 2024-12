Eine GEW-Umfrage spricht dafür, dass die meisten Viertklässler den neuen Grundschultest verhauen haben. Auch die Lehrer sind unzufrieden – das Wichtigste im Überblick.

Bärbel Krauß 11.12.2024 - 10:43 Uhr

Beim ersten flächendeckenden Kompass-4-Test der baden-württembergischen Viertklässler im November hat es laut einer Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) noch größere Probleme gegeben als bisher angenommen. Laut der Befragung, die die Landes-GEW an diesem Mittwoch vorgestellt hat, haben achtzig Prozent der Lehrkräfte angegeben, dass die Testergebnisse in größerem Ausmaß von ihrer eigenen Kompetenz- und Leistungseinschätzung der Schüler abweichen. „Ein Großteil der Schüler und Schülerinnen konnte die Mathematik-Aufgaben in der vorgegebenen Zeit nicht beantworten“, teilte die Gewerkschaft weiter mit.